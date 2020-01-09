Транспорт

Lenta.ruLenta.ruВ ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
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В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на права

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В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

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Как будут сдавать на права в 2020 году. Список кардинальных изменений

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Lenta.ru01:08

В 2020 году в России кардинально изменятся правила приема экзамена на права

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Ранее операторы аэродромов долгое время предоставляли эти услуги безвозмездно, так как в бюджете не было средств на компенсацию их расходов.
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