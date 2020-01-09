Транспорт
Lenta.ruВ ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права
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Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.
Футбол
Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»
Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Экономика
Аэропорты дождались субсидий из федерального бюджета
Ранее операторы аэродромов долгое время предоставляли эти услуги безвозмездно, так как в бюджете не было средств на компенсацию их расходов.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Политика
Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном
Константин Косачев считает, что теперь между США и Ираном началась игра «кто первый моргнёт», которая, по его мнению, лучше новых авиаударов и атак.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
В Уфе пенсионер умер во время катания на тюбинге с внучкой
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Наука
Установлена роль стволовых клеток в развитии рака желудка
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани
Постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи заявил сегодня, что его страна "завершила месть за убийство генерала Касема Сулеймани".
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
Полиция возбудила уголовное дело после кражи из квартиры в Москве денег и драгоценностей на общую сумму около 12,5 миллионов рублей, сообщает УВД по ЦАО ГУМВД России по столице.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
С Амурского судостроительного завода эвакуировали 3,5 тысячи рабочих
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.