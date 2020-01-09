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Кино Netflix показал таймлайн «Ведьмака» Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

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Происшествия Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.

Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

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