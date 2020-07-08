Транспорт
RT на русскомВ ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
Заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс — до 150 км/ч.
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с чего всё началось
Замначальника ГИБДД Олег Понарьин в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что скоростной лимит на некоторых участках трасс могут поднять до 150 км в час.Газета.Ru13:27
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ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
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