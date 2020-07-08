с чего всё началось

Заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс — до 150 км/ч.

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

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