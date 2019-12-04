Общество
РБКВ ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке. Сейчас соответствующие документы находятся на рассмотрении в правительстве.
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Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Шоу-бизнес
Певцов-Сталин назвал Познера предателем
В новостях отмечается, что Дмитрий Певцов ранее уже называл Познера «врагом России».
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Политика
Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фигурное катание
Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров
В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Происшествия
Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки
В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Происшествия
Резервуар «Транснефти» загорелся в Татарстане
Пожар произошел на резервуаре объемом 20 тыс. кубических метров, который был выведен из эксплуатации.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом
Здоровье
Дефицит врачей в Свердловской области вдвое превысил общероссийский
Ранее сообщалось, что дефицит медиков в Свердловской области достигает 40%.
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Отмечается, что Россия и Сирия сосредоточили силы на юге и западе города в связи с активизацией боевиков в регионе.
Экономика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Футбол
Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" - 2019, передает L'Equipe.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Происшествия
Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны
В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, почему не переносит родителей Фриске
Дмитрий Шепелев на YouTube-канале Ксении Собчак рассказал о сложных отношениях с родственниками Жанны Фриске.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Технологии
Хакеры из Самары взломали Telegram
Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Космос
«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций
Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Общество
В Петербурге снова эвакуируют суды и школы
В Санкт-Петербурге в очередной раз начали эвакуировать суды и школы.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.