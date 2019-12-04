Общество

РБКРБКВ ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке. Сейчас соответствующие документы находятся на рассмотрении в правительстве.
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В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на права

RT на русском03:54

В ГИБДД рассказали, зачем убирают «площадку» из экзамена на права

Телеканал 360°04:07

В ГИБДД объяснили планы убрать один из этапов экзамена на получение прав

Lenta.ru04:03

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Коммерсантъ04:01

В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав

РИА Новости04:30

В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку» из экзамена

ТАСС03:24

В ГИБДД перечислили причины отмены «площадки» на экзамене

URA.Ru04:08
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Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Шоу-бизнес

Певцов-Сталин назвал Познера предателем

В новостях отмечается, что Дмитрий Певцов ранее уже называл Познера «врагом России».
Свободная Пресса 05:20
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Фигурное катание

Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров

В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Газета.Ru вчера в 15:26
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM вчера в 13:36
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
REGNUM 05:49
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Несмотря на протесты руководителей бассейнов, Верховный суд согласился с ведомством в данном вопросе.
ТК Звезда вчера в 23:49
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

Резервуар «Транснефти» загорелся в Татарстане

Пожар произошел на резервуаре объемом 20 тыс. кубических метров, который был выведен из эксплуатации.
ТАСС 04:03
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом

Известия вчера в 13:15
Здоровье

Дефицит врачей в Свердловской области вдвое превысил общероссийский

Ранее сообщалось, что дефицит медиков в Свердловской области достигает 40%.
Уралинформбюро 06:15
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Отмечается, что Россия и Сирия сосредоточили силы на юге и западе города в связи с активизацией боевиков в регионе.
Lenta.ru 05:48
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru вчера в 08:03
Футбол

Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" - 2019, передает L'Equipe.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны

В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Вести.Ru 04:46
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru 05:38
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал, почему не переносит родителей Фриске

Дмитрий Шепелев на YouTube-канале Ксении Собчак рассказал о сложных отношениях с родственниками Жанны Фриске.
Московский Комсомолец 05:44
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Технологии

Хакеры из Самары взломали Telegram

Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Газета.Ru 05:11
Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
ТАСС 04:19
Гаджеты

Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

Актуальные Новости 01:51
Космос

«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций

Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Telesputnik.ru 06:08
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество

В Петербурге снова эвакуируют суды и школы

В Санкт-Петербурге в очередной раз начали эвакуировать суды и школы.
АБН 06:13
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
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