3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке. Сейчас соответствующие документы находятся на рассмотрении в правительстве.

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

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