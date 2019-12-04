Накануне стало известно, что ГИБДД готовится изменить порядок сдачи экзаменов на права. Так, "площадку" могут отменить для категорий B, C и D с 1 октября 2020.

В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав

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