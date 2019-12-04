Общество
РИА НовостиВ ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав
Накануне стало известно, что ГИБДД готовится изменить порядок сдачи экзаменов на права. Так, "площадку" могут отменить для категорий B, C и D с 1 октября 2020.
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Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Политика
Берлин добивается единства по газу всех членов ЕС: о критике Киева
Стабильные поставки газа из России позволяют им, сохраняя конкурентные позиции на многих рынках, реализовывать новую энергетическую политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
МИД Украины раскрыл нюансы итогового документа «нормандского саммита»
Руководитель МИД Украины добавил, что это пока общие фразы, которые лишь по завершении встречи глав стран будут указаны в документе.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Технологии
В WhatsApp появится тёмная тема
В версии мессенджера 2.19.353 появилась функция, которая позволяет выбирать тему по типу энергосбережения.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Происшествия
Лесовоз обрушил мост в Иркутской области
ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Общество
Газированные напитки в России могут стать менее сладкими
Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Хоккей
Кучеров принес победу «Тампе-Бэй» в матче против «Нэшвилла»
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров принес победу своей команде в матче против "Нэшвилла".
Кино
В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Политика
Оборонные расходы НАТО вырастут на $130 млрд в 2020 году – Столтенберг
Расходы на оборону стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) вырастут в 2020 году на $130 млрд и на $400 млрд к 2024 году.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Общество
В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ
В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова раскрыла срок беременности
Модель раскрыла подписчикам в Instagram срок своей беременности. Оксана Самойлова и рэпер Джиган ждут очередное пополнение в семье.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка
Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.