В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция ГИБДД, а также выставка «Дорога 2019», на которых был представлен целый пакет изменений в области дорожного движения, вступающих в силу в обозримом будущем, а также ряд перспективных идей, рассматриваемых властями.

с чего всё началось

В ближайшее время на российских автомагистралях поднимут допустимый скоростной лимит до 130 километров в час.

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