Транспорт
Lenta.ruНа российских магистралях повысят допустимую скорость
В ближайшее время на российских автомагистралях поднимут допустимый скоростной лимит до 130 километров в час.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция ГИБДД, а также выставка «Дорога 2019», на которых был представлен целый пакет изменений в области дорожного движения, вступающих в силу в обозримом будущем, а также ряд перспективных идей, рассматриваемых властями.AutoNews03:16
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Госавтоинспекция поддерживает установление лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч
Будущее России. Национальные проекты02:13
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Коммерсантъ 04:33
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30
Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском 06:13
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.
ТАСС вчера в 17:45
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Хоккей
Самым высокооплачиваемым игроком КХЛ стал ярославец
На втором месте списка самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги расположился нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус (150 млн), на третьей – форвард «Ак Барса» Данис Зарипов (130 млн).
ЯрNews 01:16
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В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
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Спорт
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Футбол
Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы может пропустить 6-7 недель, сообщают «РИА Новости». Ранее футболист получил травму паха.
Спорт-Экспресс 11:55
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Политика
В Минтруде сообщили, сколько женщин работает на госслужбе
Первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко заявил, что 72 процента российских госслужащих — это женщины.
УтроNews 08:39
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Финансы
Доллар опустился ниже 64 рублей
На открытии торгов четверга курс американского доллара опустился ниже 64 рублей.
ИА БанкИнформСервис 04:41
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Происшествия
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края
СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Наука
Нейросеть научили находить нарушения в работе мозга
Группа российских и зарубежных нейрофизиологов создала искусственный интеллект (ИИ), который может обнаружить нарушения в работе мозга.
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Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Политика
Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании
Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.
RT на русском 11:44