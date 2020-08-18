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Газета.Ru
Газета.Ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

В Госавтоинспекции России утверждают, что автовладельцев не планируется штрафовать за размещенный на крыше автомобиля багажник и дополнительное световое оборудование, и фаркопы. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
ТАССвчера в 12:53
Подробнее о событии
Kazanfirst.ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

Kazanfirst.ru17:02
Профиль

В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за багажники на крышах

Профильвчера в 14:03
ToDay News Ufa

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше авто багажник

ToDay News Ufaвчера в 15:10
Реальное время

В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

Реальное времявчера в 14:59
РБК

ГИБДД назвала условия для штрафов за установку багажника на крыше

РБКвчера в 14:14
Новые автомобили

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Новые автомобиливчера в 01:26
Life.ru

Самопал не пройдёт. ГИБДД вводит новые штрафы за незаконные багажники на крыше

Life.ru16 августа в 02:00

SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту еще 58 спутников Starlink, используемых для развертывания глобального интернета, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.
Газета.Ruвчера в 11:46
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Nikkei: США и Япония создадут группировку низкоорбитальных спутников для укрепления ПРО

США и Япония намерены к середине 2020-х годов развернуть обширную сеть миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет следующего поколения, в том числе использующих гиперзвуковые технологии.
ТАСС20:27

Штаб Бабарико направил письма послам России и стран ЕС

Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что послам России и стран ЕС направлены письма, в которых рассказывается о ситуации в Белоруссии.
Взгляд.рувчера в 16:47
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