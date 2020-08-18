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Газета.Ru
Газета.Ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

В Госавтоинспекции России утверждают, что автовладельцев не планируется штрафовать за размещенный на крыше автомобиля багажник и дополнительное световое оборудование, и фаркопы. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
ТАССвчера в 12:53
Подробнее о событии
Kazanfirst.ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

Kazanfirst.ru17:02
Новые автомобили

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Новые автомобиливчера в 01:26
ToDay News Ufa

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше авто багажник

ToDay News Ufaвчера в 15:10
Реальное время

В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

Реальное времявчера в 14:59
Профиль

В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за багажники на крышах

Профильвчера в 14:03
РБК

ГИБДД назвала условия для штрафов за установку багажника на крыше

РБКвчера в 14:14
Life.ru

Самопал не пройдёт. ГИБДД вводит новые штрафы за незаконные багажники на крыше

Life.ru16 августа в 02:00

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

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Матч ТВ21:31

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

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Московский Комсомолецвчера в 13:18

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

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РБК17:01