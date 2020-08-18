В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник
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В Госавтоинспекции России утверждают, что автовладельцев не планируется штрафовать за размещенный на крыше автомобиля багажник и дополнительное световое оборудование, и фаркопы. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары
Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
ТАСС12:53
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