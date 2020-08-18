В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

В Госавтоинспекции России утверждают, что автовладельцев не планируется штрафовать за размещенный на крыше автомобиля багажник и дополнительное световое оборудование, и фаркопы. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве.