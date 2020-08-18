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Газета.Ru
Газета.Ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

В Госавтоинспекции России утверждают, что автовладельцев не планируется штрафовать за размещенный на крыше автомобиля багажник и дополнительное световое оборудование, и фаркопы. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
ТАСС12:53
Подробнее о событии
РБК

ГИБДД назвала условия для штрафов за установку багажника на крыше

РБК14:14
Газета.Ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

Газета.Ru14:11
SpeedMe

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

SpeedMe02:23
Профиль

В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за багажники на крышах

Профиль14:03
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

ТАСС12:53
Автоновости дня

ГИБДД РФ штрафует водителей за багажники на крыше автомобилей

Автоновости дня08:47
Реальное время

В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

Реальное время14:59

«Адмирал Нахимов» ювелирно вывели к достроечной набережной Севмаша

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", находящийся на ремонте, вывели из наливного бассейна к достроечной набережной Севмаша, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию.
«Адмирал Нахимов» ювелирно вывели к достроечной набережной Севмаша
Российская газета12:33
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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ВОЗ предостерегла от «национализма» при распределении COVID-вакцины

Будущая вакцина от коронавируса должна распределяться среди стран вне зависимости от политических интересов, с целью быстрее завершить пандемию COVID-19, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Интерфакс14:13
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъ07:35
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Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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