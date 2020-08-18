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Газета.Ru
Газета.Ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

В Госавтоинспекции России утверждают, что автовладельцев не планируется штрафовать за размещенный на крыше автомобиля багажник и дополнительное световое оборудование, и фаркопы. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
ТАССвчера в 12:53
Подробнее о событии
RT на русском

В ГИБДД опровергли штрафы за багажник на крыше машины и внешние фары

RT на русскомвчера в 15:57
Лезги газет

Опровергнуты штрафы за установленный на крыше машины багажник

Лезги газетвчера в 16:31
Автоновости дня

ГИБДД РФ штрафует водителей за багажники на крыше автомобилей

Автоновости днявчера в 08:47
Реальное время

В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

Реальное времявчера в 14:59
Профиль

В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за багажники на крышах

Профильвчера в 14:03
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

ТАССвчера в 12:53
РБК

ГИБДД назвала условия для штрафов за установку багажника на крыше

РБКвчера в 14:14

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Колесникова подчеркнула, что оппозиция готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию, и намерена соблюдать все существующие договоренности.
Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией
Ведомостивчера в 12:00
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Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12

Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
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Генсек ООН потребовал немедленного освобождения президента Мали

«Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за разворачивающимися событиями в Мали, включая военный мятеж, кульминацией которого стал арест президента Ибрагима Бубакара Кейты и членов его правительства»,-- говорится в заявлении.
Коммерсантъвчера в 16:45

Адвокат Ефремова заявил о тайном свидетеле

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал привести в суд по делу о смертельной аварии в центре столицы тайного свидетеля, сообщается в Telegram-канале Комсомольской правды.
9111.ruвчера в 14:04