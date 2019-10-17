В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция ГИБДД, а также выставка «Дорога 2019», на которых был представлен целый пакет изменений в области дорожного движения, вступающих в силу в обозримом будущем, а также ряд перспективных идей, рассматриваемых властями.

с чего всё началось

Скорость движения на платных дорогах поднимут до 130 километров в час, заявил глава ГИБДД Михаил Черников, выступая на международной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

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