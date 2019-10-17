Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

Скорость движения на платных дорогах поднимут до 130 километров в час, заявил глава ГИБДД Михаил Черников, выступая на международной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге.
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с чего всё началось

130 км/ч, права по-новому и штрафы от города: водителей ждут перемены

В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция ГИБДД, а также выставка «Дорога 2019», на которых был представлен целый пакет изменений в области дорожного движения, вступающих в силу в обозримом будущем, а также ряд перспективных идей, рассматриваемых властями.
AutoNews03:16

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В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

РИА Новости04:29

Госавтоинспекция поддерживает установление лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч

Будущее России. Национальные проекты02:13

ГИБДД поддержала увеличение предельной скорости на платных дорогах до 130 км/ч

Коммерсантъ03:19

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В ГИБДД поддержали увеличение лимита скорости на платных трассах до 130 км/ч

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Скорость на магистралях поднимут до 130 км/ч

AutoNews02:16

ГИБДД одобрила увеличение лимита скорости на платных трассах до 130 км/ч

РБК04:18
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
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Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

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Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения

Nissan не называет дату дебюта нового поколения модели, но, судя по тому, что новинка проходит тестовые испытания на дорогах общего пользования, X-Trail 2020 модельного года мы увидим в следующем году.
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Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max

Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
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Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Армия и оружие

Нацики обстреляли блокпост ВСУ: двое военнослужащих ранены

Два ВСУшника получили ранения в результате обстрела националистами блокпоста в Золотом-4.
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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Истребитель Су-30 разбился в Венесуэле

В штате Гуарико в центральной части страны потерпел катастрофу венесуэльский истребитель Су-30.
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Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

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Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

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