Транспорт
REGNUMВ ГИБДД поддержали идею повышения лимита скорости на платных трассах
Руководство ГИБДД согласно с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 130 км/ч, заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.
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Госавтоинспекция поддерживает установление лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч
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