Руководство ГИБДД согласно с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 130 км/ч, заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

В ГИБДД поддержали идею повышения лимита скорости на платных трассах

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