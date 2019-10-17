Транспорт

REGNUMREGNUMВ ГИБДД поддержали идею повышения лимита скорости на платных трассах

Руководство ГИБДД согласно с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 130 км/ч, заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.
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В ГИБДД рассказали о повышении скорости движения на автострадах

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Будущее России. Национальные проекты02:13

ГИБДД поддержала увеличение предельной скорости на платных дорогах до 130 км/ч

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Скорость на магистралях поднимут до 130 км/ч

AutoNews02:16

ГИБДД одобрила увеличение лимита скорости на платных трассах до 130 км/ч

РБК04:18
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Газета.Ru вчера в 23:46
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СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

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Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
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Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
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Политика

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Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
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РИА Новости 02:07
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

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Как сообщает телеканал CNN, сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер сообщил журналистам о проведении инструктажа лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митчем Макконнеллом, касающегося процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не принял участие в пресс-конференции, организованной спонсором, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 05:34
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