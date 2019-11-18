Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.

с чего всё началось

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права на управление транспортным средством несовершеннолетним.

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