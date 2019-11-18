Общество
ИзвестияВ ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения. Об этом 18 ноября заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, выступая форуме «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.РИА Новостивчера в 10:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:56, Вашингтон
Армия и оружие
Израиль перехватил выпущенные из Сирии ракеты
С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Политика
Поубавились симпатии россиян к Владимиру Путину
Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.
Гаджеты
Redmi скоро выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro
Как стало известно, Redmi к выходу готовит модификацию Note 8 Pro Premium Edition, которая будет предлагаться в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Происшествия
Суд арестовал охранника колледжа в Благовещенске
Суд в Благовещенске принял решение арестовать сотрудника частной охранной организации «Сириус-А», охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства в день, когда один из его студентов решил устроить стрельбу.
Общество
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить
Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Армия и оружие
Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море
Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Армия и оружие
В России отмечают День ракетных войск и артиллерии
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Экономика
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Происшествия
Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч
Вадима Панкратова признали виновным в том, что во время беспорядков в сквере у театра Драмы он ударил свернутой бумагой сотрудника полиции.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
Культура
Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".