Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.

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ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения. Об этом 18 ноября заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, выступая форуме «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения).

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