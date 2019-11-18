Общество

ИзвестияИзвестияВ ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения. Об этом 18 ноября заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, выступая форуме «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения).
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с чего всё началось

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.
РИА Новостивчера в 10:01

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«С 16 лет это реально»: о выдаче водительских прав несовершеннолетним

REGNUM00:31

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Москва 24вчера в 10:50

Разрешат порулить

Российская газетавчера в 15:55

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Известиявчера в 11:08

ГИБДД поддержала идею выдачи водительских прав несовершеннолетним

Вечерняя Москвавчера в 10:52

ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

РБКвчера в 19:35

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

РИА Новостивчера в 10:01
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Армия и оружие

Израиль перехватил выпущенные из Сирии ракеты

С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
News.ru 00:21
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Происшествия

В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета вчера в 02:55
Политика

Поубавились симпатии россиян к Владимиру Путину

Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 22:45
Гаджеты

Redmi скоро выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro

Как стало известно, Redmi к выходу готовит модификацию Note 8 Pro Premium Edition, которая будет предлагаться в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Astera 17 ноября в 10:29
Политика

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес

Пригожин осудил гастролирующих в Латвии российских артистов

Газета.Ru 02:31
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

Суд арестовал охранника колледжа в Благовещенске

Суд в Благовещенске принял решение арестовать сотрудника частной охранной организации «Сириус-А», охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства в день, когда один из его студентов решил устроить стрельбу.
Свободная Пресса 02:10
Общество

Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
ТАСС вчера в 08:04
Общество

Суд отправил на новое рассмотрение дело экс-главбуха «Седьмой студии»

РИА Новости 02:34
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
RT на русском 00:58
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Daily Storm 01:37
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe 16 ноября в 18:20
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие

В России отмечают День ракетных войск и артиллерии

Взгляд-инфо вчера в 23:30
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 17 ноября в 18:02
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Фигурное катание

Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Известия 00:54
Происшествия

Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч

Вадима Панкратова признали виновным в том, что во время беспорядков в сквере у театра Драмы он ударил свернутой бумагой сотрудника полиции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:25
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
RT на русском 17 ноября в 22:18
Культура

Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука

Доступ1 вчера в 23:25
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском вчера в 15:02
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
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