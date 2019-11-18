Общество

ИзвестияИзвестияВ ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения. Об этом 18 ноября заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников, выступая форуме «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения).
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.
РИА Новостивчера в 10:01

Подробнее о событии

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

РИА Новостивчера в 10:01

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Известиявчера в 11:08

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Москва 24вчера в 10:50

ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

РБКвчера в 19:35

Разрешат порулить

Российская газетавчера в 15:55

ГИБДД поддержала идею выдачи водительских прав несовершеннолетним

Вечерняя Москвавчера в 10:52

«С 16 лет это реально»: о выдаче водительских прав несовершеннолетним

REGNUM00:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Общество

Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края

Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Футбол

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
Чемпионат вчера в 22:55
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Здоровье

Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Московский Комсомолец вчера в 23:22
Общество

В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
РБК вчера в 20:19
Политика

В сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык

Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе рассказал «Известиям» о перспективах грядущего саммита Германии, России, Украины и Франции.
Известия вчера в 18:13
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 08:58
Политика

В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

РИА Новости 00:47
Происшествия

В Екатеринбурге суд вынес приговор «деду-пикету»

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оштрафовал пенсионера Вадима Панкратова, известного как «дед-пикет», на 20 тыс. рублей из-за того, что он ударил полицейского во время протестов в сквере у Театра драмы.
Европейско-Азиатские новости 00:37
Здоровье

Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление

Главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова рассказала в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, что на наши сосуды могут тренироваться из-за скачков давления.
Вечерняя Москва вчера в 12:06
Политика

Санкции против России могут лишить астронавтов из США доступа на МКС

Антироссийские санкции могут привести к тому, что американские астронавты лишатся возможности попадать на Международную космическую станцию (МКС).
ФАН вчера в 19:40
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии

Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Такое же определение, кстати, Симона Яковлевна применила по отношению к Анастасии Решетовой, которая чуть больше месяца назад подарила рэп-исполнителю сына Ратмира.
Вокруг ТВ вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Суть событий 17 ноября в 13:17
Происшествия

Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, которая пропала вечером в пятницу, 15 ноября.
Московский Комсомолец 00:17
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Известия 00:54
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Армия и оружие

Ад у базы США в Сирии: Армия России против Пентагона

Район лагеря расположен в пределах 55-км «зоны безопасности» американской базы Эт-Танф на юге Сирии, а сам лагерь контролируется проамериканскими боевиками, которые не выпускают беженцев из лагеря, используя их в качестве живого щита.
Rusvesna.su вчера в 22:01
Армия и оружие

Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
ФАН 01:07
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Вести.Ru вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии

По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
VSE42.RU вчера в 21:14
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today вчера в 09:38
Политика

Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского

С приходом к власти Владимира Зеленского улучшения ситуации на Украине не произошло.
РБК 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное