Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч. Ранее в МВД России сообщили о подготовке поправок к ПДД, которые будут регулировать движение электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.
Читать в источнике
Комментировать180
с чего всё началось

Камеры-треноги меняют на камеры-балки

ГИБДД предложила новый способ контроля скорости с помощью патрульных машин В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.
Коммерсантъ11:02

Подробнее о событии

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости

РИА Новости15:25

ГИБДД придумала способ контролировать скорость автомобилей в России

URA.Ru13:03

ГИБДД планирует встроить в сигнальные балки устройства для контроля скорости

Коммерсантъ15:48

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК14:20

В ГИБДД рассказали о новых устройствах контроля скорости

Известия15:16

ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей

Lenta.ru12:20

В ГИБДД рассказали о новых комплексах для замены камер-треног

AutoNews07:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости 18:50
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости 14:01
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Авто

Россиянам сообщили об изменении транспортного налога

Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Московский Комсомолец 14 октября в 04:09
Политика

МИД Украины выдумал объяснение встречи Эрдогана с Поклонской

МИД Украины выдумал объяснение встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российскими депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской.
Народные новости 00:17
Армия и оружие

The Telegraph: Россия стращает британских военных через СМС

Дислоцированные в Эстонии британские военные мужественно противостоят российской угрозе, настигающей их через соцсети и СМС.
Фонтанка.Ру 13:17
Общество

Российские аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах

Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с просьбой вернуть возможность прохождения пограничного и таможенного контроля в VIP-залах.
Lenta.ru 21:49
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Гаджеты

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

The GEEK 16:45
Общество

РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда

Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Политика

Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 19:00
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Жилье российских коррупционеров могут выставить на торги

Минэкономразвития предложило продавать апартаменты чиновников, уличенных как в получении, так и даче взяток.
Телеканал Санкт-Петербург 15:58
Здоровье

В НСО ускорят реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

На совещании была затронута проблема завершения оформления необходимой документации для начала работы фельдшерско-акушерских пунктов, которые вводятся в эксплуатацию в рамках нацпроекта.
RuNews24.ru 04:43
Здоровье

Названы «болевые» симптомы стресса

В результате могут возникнуть болевые ощущения в теле.
Medical Note 07:05
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Здоровье

Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины

О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сахалин.Инфо вчера в 23:41
Политика

Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира

Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.
Lenta.ru 18:41
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия

На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда

Российская газета 10:02
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Общество

Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения

На конец сентября около 440 россиян предпенсионного возраста обратились в Роструд с жалобами, что их внезапно уволили.
Газета.Ru 21:40
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное