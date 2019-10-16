ГИБДД предложила новый способ контроля скорости с помощью патрульных машин В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.

с чего всё началось

Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч. Ранее в МВД России сообщили о подготовке поправок к ПДД, которые будут регулировать движение электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

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