Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час. По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.
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с чего всё началось

Камеры-треноги меняют на камеры-балки

ГИБДД предложила новый способ контроля скорости с помощью патрульных машин В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.
Коммерсантъ11:02

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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости15:25

В ГИБДД рассказали о новых комплексах для замены камер-треног

AutoNews07:49

ГИБДД планирует встроить в сигнальные балки устройства для контроля скорости

Коммерсантъ15:48

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

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ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей

Lenta.ru12:20

В ГИБДД рассказали о новых устройствах контроля скорости

Известия15:16
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

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Общество

В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости 22:25
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
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Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
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Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
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РИА Новости вчера в 08:58
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По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 17:17
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Honda показала первое изображение нового Jazz

Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения.
Motor 04:43
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Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
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Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не намерена закрывать для ВВС США авиабазу Инджирлик на юге Турции.
Вестник Кавказа 13:19
Хоккей

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Транспорт

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
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В Японии число погибших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 77

В Японии не менее 77 человек погибли в результате последствий тайфуна «Хагибис». Ещё более 340 человек получили травмы.
RT на русском 20:48
Политика

Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
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Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ 18:21
Общество

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Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Экономика

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Коммерсантъ 18:21
Гаджеты

Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
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Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

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ЖКХ

Россияне смогут оплачивать ЖКУ по единой квитанции

Проект о создании единой квитанции для оплаты всех коммунальных услуг обсуждается в Госдуме с начала лета.
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Кино

«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:33
Общество

Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась

Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
МонаВиста 10:23
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости вчера в 12:28
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Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости 18:50
Космос

Протопланетные диски «предсказали» появление у Солнца нескольких межзвездных объектов в год

Первый межзвездный объект в Солнечной системе был открыт в 2017 году с помощью телескопа Pan-STARRS — это был объект Оумуамуа, который первоначально считался кометой, однако потом был «разжалован» в астероиды, поскольку не проявлял заметной кометной активности.
N+1 12 октября в 02:02
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
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