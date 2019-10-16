Транспорт
РИА НовостиВ ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час. По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.
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с чего всё началось
ГИБДД предложила новый способ контроля скорости с помощью патрульных машин В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.Коммерсантъ11:02
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Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
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«Джокер» снова возглавил российский прокат
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Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
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Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
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"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
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