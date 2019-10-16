Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти совершенно новые автоматические комплексы. Устройства, по его оценке, не будут вызывать претензий со стороны водителей, как это происходит с передвижными камерами.

с чего всё началось

По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час. По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Финансы Россия увеличила вложения в госбумаги США В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.

Авто В России стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.

Общество Профессор рассказал о самом опасном месте в квартире Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны микробиолог Чарльз Герб заявил, что главным рассадником опасных микроорганизмов в квартире является кухонная раковина.

Политика Путин и Эрдоган встретятся в Сочи Встреча двух президентов соседних государств - Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября.

Происшествия В соликамской колонии покончил с собой осужденный Один из отбывающих наказание осужденных покончил с собой. ЧП произошло на швейном производстве. Факт произошедшего подтвердили во ФСИН.

Политика Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Общество В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.

Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Фигурное катание Российскую фигуристку Кошевую дисквалифицировали на два года за допинг Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 77 человек Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 77 человек, передает телеканал NHK.

Экономика Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Общество Кейт Миддлтон показала образ в традиционной пакистанской одежде Кейт решила проявить уважение к традициям этой страны и надеть местную одежду, известную под названием «курта».

Экономика «Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию "узких мест" Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

ЖКХ В России могут появиться единые квитанции за ЖКУ Правительство намерено поддержать проект введения в России единой платежной квитанции за все жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: содержание и обслуживание жилья, капитальный ремонт, вывоз мусора, электричество, горячее и холодное водоснабжение и остальные.

Экономика Налоговая банкротит кондитерскую пермского министра Пермская налоговая требует признать банкротом компанию ООО «Тортолино». Данные содержатся на сайте Арбитражного суда региона.