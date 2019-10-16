ГИБДД предложила новый способ контроля скорости с помощью патрульных машин В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.

с чего всё началось

По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час. По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.

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