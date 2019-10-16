Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти совершенно новые автоматические комплексы. Устройства, по его оценке, не будут вызывать претензий со стороны водителей, как это происходит с передвижными камерами.

с чего всё началось

По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость — 300 километров в час. По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

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