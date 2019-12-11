Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП. По уточненным данным ГИБДД Приморья, его участниками стали 48 автомобилей.
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На шоссе под Владивостоком столкнулось 48 машин

РБК02:33

День жестянщика: более 60 ДТП зафиксировали во Владивостоке (ОБЗОР)

PrimaMedia.ru00:56

В массовом ДТП в Приморье пострадали 12 человек

ТАСС02:20

До 12 увеличилось количество пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке

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В Приморье в массовой автоаварии пострадали 7 человек и 48 авто

ВЕСТИ: Приморье01:29

Число пострадавших в массовом ДТП у Владивостока выросло до 12 человек

РИА Новости02:36

Прадики, лексусы, инфинити, приус: многомиллионное ДТП сковало трассу в Приморье

Восток-Медиавчера в 20:59
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Известия 01:14
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Гаджеты

Новая атака Plundervolt представляет угрозу для процессоров Intel

Сводная группа исследователей из Университета Бирмингема (Великобритания), Левенского университета (Бельгия) и Грацского технического университета (Австрия) раскрыла данные об атаке Plundervolt (CVE-2019-11157), которая представляет угрозу для процессоров Intel и влияет на целостность данных в анклавах Intel SGX.
Хакер Online 02:30
Экономика

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам.
Известия 04:55
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
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Вышел трейлер новых «Охотников за привидениями»

ТАСС 09 декабря в 12:13
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Происшествия

В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным

В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
RT на русском 04:35
Футбол

Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Metaratings 04:38
Происшествия

Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Интерфакс вчера в 23:17
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия вчера в 20:26
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой

RT на русском 02:14
Политика

Как прошла встреча Лаврова и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне прошла в атмосфере взаимопонимания.
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Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
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Объявлены актёры перезапуска фильма «Один дома»

Портал Субкультура 05:24
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 09 декабря в 15:45
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

RT на русском 05:23
Политика

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Футбол

Фанаты и игроки «Лиона» устроили потасовку между собой

Болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2).
News.ru 05:29
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Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
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Стало известно о единственной оставленной наследникам квартире Лужкова

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Накачанные мыши и робот улетели на МКС

Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС Компания SpaceX с помощью ракеты Falcon отправила с мыса Канаверал капсулу с живым грузом на Международную космическую станцию.
Vesiskitim.ru 08 декабря в 22:30
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В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
RT на русском 03:23
Происшествия

На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
РБК 05:21
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Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем»

Известно, что Болсонару высказал такой едкий комментарий после того, как Тунберг высказалась о расстреле двух лидеров племени гуажажара в стране.
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Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Газета.Ru 09 декабря в 09:01
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
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