Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП. По уточненным данным ГИБДД Приморья, его участниками стали 48 автомобилей.

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

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