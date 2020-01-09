Транспорт
Народные новостиНовые правила сдачи экзамена на водительские права пояснили в ГИБДД
У сдающих на права появится возможность оспорить результаты экзамена, что, как поясняют в ГИБДД, позволит в некоторой степени повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей. Подвергнется изменениям и теоретическая часть экзамена.
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Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
Авто
Hongqi выпустит аналог Mercedes S-Class
В отличие от имеющихся на китайском авторынке четырехдверного седана Hongqi H7 2013 модельного года и флагманской модели Hongqi L5, которые собираются вручную ультра ограниченным тиражом, Hongqi H9 готовится выйти в массы и конкурировать с представительскими седанами Mercedes S- Class, BMW 7 Series и Audi A8.
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Фигурное катание
Олимпийский чемпион сравнил жизнь в России и Канаде
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде. Его слова приводит РИА Новости.
Армия и оружие
В Иране пообещали «более жесткую месть» США
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян высмеяли в СМИ за пустой холодильник
Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст высмеяли в СМИ за пустой холодильник.
Общество
В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Здоровье
Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
Московские врачи помогли родиться ребёнку с четырёхкратным обвитием и тромбозом пуповины, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Происшествия
В Сети опубликовано видео крушения украинского самолета в Тегеране
В Сети появились кадры крушения украинского самолета Boeing-737 в Тегеране. Видео опубликовал пользователь Heshmat Alavi в соцсети Twitter.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.
Транспорт
В Госдуму внесли проект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»
Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
Общество