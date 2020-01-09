У сдающих на права появится возможность оспорить результаты экзамена, что, как поясняют в ГИБДД, позволит в некоторой степени повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей. Подвергнется изменениям и теоретическая часть экзамена.

Новые правила сдачи экзамена на водительские права пояснили в ГИБДД

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