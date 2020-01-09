Транспорт

Народные новостиНародные новостиНовые правила сдачи экзамена на водительские права пояснили в ГИБДД

У сдающих на права появится возможность оспорить результаты экзамена, что, как поясняют в ГИБДД, позволит в некоторой степени повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей. Подвергнется изменениям и теоретическая часть экзамена.
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В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права

Газета.Ru05:25

В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзаменов на права

Московский Комсомолец02:22

Правила сдачи экзамена на права изменятся в России

Телеканал 360°вчера в 23:48

В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Lenta.ru01:08

Как будут сдавать на права в 2020 году. Список кардинальных изменений

URA.Ruвчера в 23:05

В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

Известиявчера в 22:32

В 2020 году в России кардинально изменятся правила приема экзамена на права

ТАССвчера в 22:00
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Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
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В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

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Hongqi выпустит аналог Mercedes S-Class

В отличие от имеющихся на китайском авторынке четырехдверного седана Hongqi H7 2013 модельного года и флагманской модели Hongqi L5, которые собираются вручную ультра ограниченным тиражом, Hongqi H9 готовится выйти в массы и конкурировать с представительскими седанами Mercedes S- Class, BMW 7 Series и Audi A8.
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Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео

Профиль 07 января в 16:11
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
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Женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге под Нижним Новгородом

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Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Фигурное катание

Олимпийский чемпион сравнил жизнь в России и Канаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 05:09
Армия и оружие

В Иране пообещали «более жесткую месть» США

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян высмеяли в СМИ за пустой холодильник

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Lenta.ru 05:51
Общество

В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
RT на русском 05:51
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Экономика

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов

Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Ведомости вчера в 21:48
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
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Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины

Московские врачи помогли родиться ребёнку с четырёхкратным обвитием и тромбозом пуповины, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 05:07
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Газета.Ru 02:39
Происшествия

Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

RT на русском 04:30
Общество

Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

В Сети опубликовано видео крушения украинского самолета в Тегеране

В Сети появились кадры крушения украинского самолета Boeing-737 в Тегеране. Видео опубликовал пользователь Heshmat Alavi в соцсети Twitter.
NewInform 03:51
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Югополис 04:27
Общество

Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Вести.Ru 04:27
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.
Военное дело 07 января в 09:27
Транспорт

В Госдуму внесли проект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Общество

Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»

Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
БИЗНЕС Online 05:20
Общество

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

РИА Новости 05:39
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