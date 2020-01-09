Транспорт

Lenta.ruLenta.ruВ ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
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В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Lenta.ru01:08

Правила сдачи экзамена на права изменятся в России

Телеканал 360°вчера в 23:48

В 2020 году в России кардинально изменятся правила приема экзамена на права

ТАССвчера в 22:00

Как будут сдавать на права в 2020 году. Список кардинальных изменений

URA.Ruвчера в 23:05

В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

Известиявчера в 22:32

Существенные изменения в сдаче на права ожидают россиян в 2020 году

Газета.Ruвчера в 23:09

Штрафные баллы из экзамена на права могут исчезнуть в 2020 году

Smolnarod.ru07 января в 18:24
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Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
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Дмитрий Тарасов едет на сборы с «Рубином»

Metaratings вчера в 10:27
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца

Интерфакс 06 января в 20:30
Здоровье

В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства

Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Наша версия вчера в 12:29
Политика

Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

РБК 00:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Футбол

Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с клубом после разгромной победы в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги с «Сент-Этьеном» (6:1). В этой встрече Мбаппе провёл один из голов.
Чемпионат 00:05
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Армия и оружие

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости 00:34
Экономика

Сбербанк: качество выдаваемых кредитов ухудшается

Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков.
Konkurent.ru вчера в 20:29
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Происшествия

В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

РИА Новости вчера в 23:04
Хоккей

Генеральный менеджер «Вашингтона»: Самсонов постоянно становится лучше

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался о вратарях команды Брэйдене Холтби и Илье Самсонове.
Советский спорт 00:23
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Шоу-бизнес

Бывшая жена Армена Джигарханяна решила вернуться к нему из США

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова решила вернуться к нему, отказавшись от жизни в Америке.
Bimru.ru 07 января в 05:24
Политика

Постпред Ирана в ООН призвал США вернуться в ядерную сделку

Власти Ирана в ответ отказались выполнять ряд пунктов СВПД, объявив о намерении обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
Говорит Москва вчера в 23:58
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Футбол

Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что хочет вернуться в испанский чемпионат.
Чемпионат вчера в 03:41
Происшествия

В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей

Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.
РИА Новости 00:38
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК 00:33
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:35
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