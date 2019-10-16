ГИБДД предложила новый способ контроля скорости с помощью патрульных машин В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.

с чего всё началось

На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

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