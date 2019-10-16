Транспорт
РБКВ ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей
На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.
Читать в источнике
Оценить145
с чего всё началось
ГИБДД предложила новый способ контроля скорости с помощью патрульных машин В скором времени водители столкнутся с новым видом контроля скорости: мобильные камеры будут встроены в балку патрульных автомобилей. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.Коммерсантъ11:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 03:50
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Политика
В ООН возмущены невыдачей США виз российским дипломатам
Как сообщил заместитель нашего постпреда Геннадий Кузьмин, большинство государств, в том числе и руководство ООН, согласились с позицией России - США не выполняет свои визовые обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире.
ТВ Центр 04:43
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
Наука
Глобальное потепление сделало озера красивыми и ядовитыми
Московский Комсомолец 07:11
Происшествия
Суд арестовал одного из подозреваемых в избиении красноярца до смерти
Интерфакс - Россия 01:02
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в микротопе
На днях и Кейт Бекинсейл опубликовала в социальную сеть селфи в зеркало и продемонстрировала свою идеальную фигуру.
Wday.ru вчера в 06:14
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Политика
Кремль назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Требование Киева о роспуске самопровозглашенных республик Донбасса для выполнения Минских соглашений является «новыми вводными», которые «весьма неожиданны» как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.
Аргументы и Факты 08:58
Наука
Ученые визуализировали корабль голландских контрабандистов, потерпевший крушение в XVII веке
В XVII веке Нидерланды и другие европейские страны по решению короля Дании не могли торговать с Исландией, однако голландским контрабандистам удавалось обходить запрет: они приплывали в исландские порты на судах с ложными датскими флагами.
Naked Science 09:55
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
РИА Биробиджан вчера в 18:00
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Финансы
Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд
По подсчетам Bloomberg, РФ потеряла $7,7 миллиарда в валютных резервах после того, как приняла решение заменить доллары на евро, юани и золото.
Pravda.Ru вчера в 09:30
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Политика
ФСБ предотвратила 39 терактов в России с начала года
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора ФСБ РФ Александра Бортникова, с начала 2019 года было предотвращено 39 терактов, ликвидировано 49 террористических ячеек, участники которых планировали атаки в регионах России.
Мойка78 04:25