Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
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с чего всё началось

Момент ДТП, где авто протаранило вестибюль МЦК и сбило трех пешеходов

МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.
РЕН ТВ00:57

Подробнее о событии

Момент аварии с тремя погибшими у станции МЦК попал на видео

РИА Новости03:37

Установлена личность виновника ДТП у станции МЦК

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Сбивший насмерть трех человек у станции МЦК «Окружная» водитель получил 12 штрафов за превышение скорости

Агентство Москва05:03

Сбивший насмерть пешеходов в Москве водитель имеет 12 штрафов за превышение скорости

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Наркологи назвали продукты и привычки, от которых лучше отказаться за рулем

Вечерняя Москва09:43

Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

Интерфакс02:54

Фото: сбившее трех пешеходов авто протаранило вестибюль МЦК

РЕН ТВ00:45
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
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Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
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В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
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Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
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Балаев сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Емельяненко

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Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
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Брежнева пошутила о романе со Светлаковым

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В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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Происшествия

Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова

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Политика

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Lenta.ru 09:59
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Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
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Хоккей

Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру

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Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Наука

Ученые выяснили неизвестную ранее причину рака

Международная группа исследователей смогла выяснить, что на риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей.
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В Грузии затонуло рыболовецкое судно

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Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
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«Реал» победил «Эспаньол» в матче Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонским «Эспаньолом» в матче 16-го тура испанской Примеры.
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Лингвисты установили точное количество языков на Земле

Лингвисты установили точное количество языков, которые имеются на Земле.
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Число погибших при стрельбе в Багдаде возросло до 50 человек

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Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

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В России изменится состав сопроводительных документов на машины

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Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек

Жертвами пожара стали пять человек, 17 пострадавших госпитализированы. Судьба 10 человек остается неизвестной.
Политическая Экспертиза 06:43
Общество

В России выросла смертность от отравления алкоголем

За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
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Суд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

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Гимнастка сорвалась с восьмиметровой высоты на чемпионате в Риге

7 новостей 04 декабря в 14:51
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