Происшествия
ИнтерфаксЧисло жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
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с чего всё началось
МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.РЕН ТВ00:57
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Спорт
ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
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СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»
Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
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Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Единоборства
Балаев сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Емельяненко
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Происшествия
Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.
Политика
Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Фигурное катание
Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при
Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
Хоккей
Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Наука
Ученые выяснили неизвестную ранее причину рака
Международная группа исследователей смогла выяснить, что на риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей.
Происшествия
В Грузии затонуло рыболовецкое судно
Армия и оружие
СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Футбол
«Реал» победил «Эспаньол» в матче Примеры
Мадридский «Реал» одержал победу над каталонским «Эспаньолом» в матче 16-го тура испанской Примеры.
Наука
Лингвисты установили точное количество языков на Земле
Лингвисты установили точное количество языков, которые имеются на Земле.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Багдаде возросло до 50 человек
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек
Жертвами пожара стали пять человек, 17 пострадавших госпитализированы. Судьба 10 человек остается неизвестной.
Общество
В России выросла смертность от отравления алкоголем
За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Спорт