Политика
РИА НовостиВ ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Однако, как сообщается на сайте ведомства, в соответствии со статьей 61 Конституции Российской Федерации россияне не могут быть выданы другому государству.Московский Комсомолец04:41
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Общество
Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Шоу-бизнес
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
Космос
США назвали дату полета собственного корабля на МКС
Политика
Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»
Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
Общество
В США сообщили о разрушении ступени советской ракеты на орбите
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Технологии
Пользователей Windows 7 научили бесплатно получать обновления ОС
Знатоки особенностей ПО от Microsoft нашли способ, позволяющий получать обновления Windows 7, предназначенные для корпоративных клиентов.
Политика
США выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа
Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.
Музыка
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube
Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас показали новорожденного ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и известный певец Энрике Иглесиас показали фотографии новорожденного ребенка.
Хоккей
Алексей Морозов стал президентом КХЛ
Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.
Наука
В Балаклаве нашли генуэзский арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Политика
Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
Состояние стадиона «МЮ» отпугивает потенциальных покупателей
Сообщается, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая клубом, рассмотрит предложения потенциальных покупателей не ниже миллиарда фунтов.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Футбол
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.