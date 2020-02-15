Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
Однако, как сообщается
 на сайте ведомства, в соответствии со статьей 61 Конституции Российской Федерации россияне не могут быть выданы другому государству.
Московский Комсомолец04:41

Подробнее о событии

Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17

РБК05:29

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

РИА Новости05:02

Генпрокуратура ответила на отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в РФ

Известия04:40

Россия оценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельного суда по делу MH17

Lenta.ru04:59

Генпрокуратура раскритиковала отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в России

ТАСС04:44

В России отреагировали на отказ Нидерландов передать материалы дела MH17

URA.Ru05:01

Генпрокуратура оценила отказ Нидерландов в проведении суда по делу MH17 в России

Газета.Ru04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Ведомости 06:13
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
Lenta.ru 05:32
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Политика

Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»

Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество

В США сообщили о разрушении ступени советской ракеты на орбите

RT на русском вчера в 17:25
Общество

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
РИА Новости 03:41
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Технологии

Пользователей Windows 7 научили бесплатно получать обновления ОС

Знатоки особенностей ПО от Microsoft нашли способ, позволяющий получать обновления Windows 7, предназначенные для корпоративных клиентов.
МедиаПоток вчера в 05:01
Политика

США выделят $1 млрд на защиту Европы от российского газа

Соединенные Штаты выделят до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союзе, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:25
Футбол

Игало назвал истинную причину перехода в «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ 00:29
Музыка

Названы самые популярные видео за всю историю YouTube

Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
РЕН ТВ 04:17
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и известный певец Энрике Иглесиас показали фотографии новорожденного ребенка.
Матч ТВ вчера в 06:58
Хоккей

Алексей Морозов стал президентом КХЛ

Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.
Государственные Вести вчера в 07:29
Наука

В Балаклаве нашли генуэзский арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Наука и жизнь 11 февраля в 23:02
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Sunmag.me вчера в 10:39
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Политика

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:55
Футбол

Состояние стадиона «МЮ» отпугивает потенциальных покупателей

Сообщается, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая клубом, рассмотрит предложения потенциальных покупателей не ниже миллиарда фунтов.
Матч ТВ вчера в 01:28
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Футбол

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.
REGNUM вчера в 23:49
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру вчера в 10:44
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 13 февраля в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное