с чего всё началось

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

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Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

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Футбол Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.

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