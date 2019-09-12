Политика
RT на русскомВ ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Космос
Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну
Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.
РЕН ТВ 06:21
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
Газета.Ru 07:29
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем.
ТАСС 05:01
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
В Польше оценили решение суда ЕС по OPAL
Решение Европейского суда юстиции, которое огранило возможности «Газпрома» по использованию газопровода OPAL, выгодно для Польши.
Мойка78 10 сентября в 22:46
Политика
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Происшествия
Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку
Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 07:12
Хоккей
Ургант высмеял Кузнецова из-за дисквалификации за кокаин
Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.
Нева Спорт 07:43
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Происшествия
Жертвами циклона в Испании стали два человека
Два человека погибли в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на заявление Гражданской гвардии.
РИА Новости 08:20
Здоровье
Вакцинацию от гриппа прошли уже около 270 тыс. москвичей
В 2019 году за первую неделю прививочной кампании в Москве вакцинацию прошли уже около 270 тыс. человек, в том числе — свыше 36 тыс. сделали прививки на мобильных прививочных пунктах, пишет «Москва 24».
Известия 08:45
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Финансы
Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице
К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.
Российская газета 07:24
Армия и оружие
В учениях «Центр-2019» примут участие почти 130 тысяч военнослужащих
Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут в два этапа и завершатся массированным огневым ударом международной группировки войск по условному противнику, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге, на котором присутствовали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса из 71 государства, в том числе из 20 стран НАТО.
ТК Звезда 03:48
Авто
Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке
Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
iXBT.com вчера в 09:29
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ
Автоновости дня вчера в 08:43