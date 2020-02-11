<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"

с чего всё началось

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылёв.

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Общество Законопроект о помощи многодетным семьям внесли в Госдуму В России семьям с тремя и более детьми предложили оказывать помощь в рамках социального контракта независимо от их среднедушевого дохода.

Энергетика В Болгарии ждут понижения цен на российский газ В компании "Булгаргаз" заявили, что находятся на последнем этапе переговоров с «Газпром экспорт» по поводу снижении цены на поставку газа в Болгарию.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Общество Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.