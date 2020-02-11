Общество
RT на русскомВ ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылёв.
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с чего всё началось
<… > А остальные — на международный проезд… Вы это читали ?"Телеканал 360°вчера в 05:20
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С рассмеявшейся из-за новости о повышении социальных выплат ведущей провели беседу
Говорит Москвавчера в 23:44
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Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Авто
«Другая» Arkana без камуфляжа: внешне – ближе к российской версии, а вот салон – свой
Считалось, что серийный паркетник Samsung сохранит облик прототипа, но, судя по шпионским фото, дизайн решили сделать ближе к российскому «купе».
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Общество
Законопроект о помощи многодетным семьям внесли в Госдуму
В России семьям с тремя и более детьми предложили оказывать помощь в рамках социального контракта независимо от их среднедушевого дохода.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Космос
Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли
Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.
Энергетика
В Болгарии ждут понижения цен на российский газ
В компании "Булгаргаз" заявили, что находятся на последнем этапе переговоров с «Газпром экспорт» по поводу снижении цены на поставку газа в Болгарию.
Футбол
300 миллионов в год. «Тинькофф» станет спонсором РПЛ
Титульным спонсором лиги станет банк «Тинькофф», которым управляет российский миллиардер Олег Тиньков.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов
Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Экономика
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
Счетная палата в 2020 году проанализирует эффективность исполнения плана приватизации, доступность лекарств, льготы для топливно-энергетического комплекса.
Здоровье
Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек
Число погибших от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, на 11 февраля составляет 1018 человек.
Футбол
«Если бы не семья, я, наверное, сошел бы с ума». 22-летний отец Рассказов – о тяжелом периоде в карьере и переезде в Европу
Хочет от 3 до 5 детей Объясняет, из-за чего был в плохой форме весной (переоценил себя) Очень переживал из-за критики комментаторов, журналистов и болельщиков в соцсетях Делится мнением о возможном переезде в "Аугсбург" и Европу в будущем — В 21 год вы женились, вскоре у вас родился ребенок.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Авто
Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Футбол
В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции
Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Как заявил Трамп, у него нет другого пути, кроме как увеличивать ядерные силы США, пока не будут подписаны новые договоры с РФ и Китаем о контроле за такими вооружениями.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.