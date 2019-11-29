Происшествия
РИА НовостиВ Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Дополнительные детали инцидента не сообщаются. Посольство в Нидерландах выясняет, пострадали ли россияне при нападении. Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту.
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Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Энергетика
В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Происшествия
СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика
Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
NASA планирует купить два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
NASA намеревается приобрести два места на российских кораблях «Союз», чтоб обеспечить пребывание астронавтов из США на Международной космической станции (МКС) до сентября 2021 года.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Губы дьявола. Девушки сделали себе волнистые губы
Фотографии можно посмотреть в Instagram, сообщил «Царьград». Такие губы будут в моде в следующем сезоне, уверены косметологи.
Здоровье
Кардиологи назвали главную причину внезапной сердечной смерти
Российские врачи рассказали нашему изданию о причинах внезапной сердечной смерти.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Экономика
В Тульской области построят никотиновый завод
Никотиновый завод появится в Узловой.
Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Хоккей
«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
Общество
Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
Хоккей
«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Единоборства
Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс
Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
Политика
Зеленский велел прокурорам перестать злить народ своими виллами
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора и его команды избавиться от репутации купающихся в роскоши коррупционеров.
Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ
Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.