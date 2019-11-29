Дополнительные детали инцидента не сообщаются. Посольство в Нидерландах выясняет, пострадали ли россияне при нападении. Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту.

В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

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