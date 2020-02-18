Экономика
РИА НовостиВ Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
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Шоу-бизнес
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Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
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Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
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Кокорин вновь сфотографировался в форме «Сочи»
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Компания Chery готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
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50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Космос
Астрономы предупредили о негативных последствиях роста количества спутников
Международный астрономический союз (МАС) предупредил, что рост количества спутников на околоземной орбите может существенно ухудшить условия для астрономических наблюдений.
Кино
Netflix закрыл сериал «Ненасытная» после обвинений в фэтшейминге
Стриминговая платформа Netflix приняла решение о закрытии сериала «Ненасытная».
Армия и оружие
Совместные учения десантников РФ и Белоруссии стартовали под Псковом
Заместитель командира псковского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин сообщил о начале совместных российско-белорусских учений под Псковом, которые продлятся с 18 по 21 февраля.
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Шоу-бизнес
Нино Нинидзе опубликовала романтическое фото с совместного отдыха с Максимом Виторганом в Омане
В начале февраля Нино Нинидзе закончила работу над фантастическим фильмом Данилы Козловского и Ильи Найшуллера «Карамора».
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«Наш с Янисом сын»: Анна Седокова похвасталась пополнением в семействе
Анна разместила видео, на котором мальчик радуется появлению нового члена семьи.
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После смерти младшего ребенка в Следственном комитете возбудили два уголовных дела в отношении краевого Минздрава.
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BMW отзывает 20-летние автомобили в России
Речь идёт о машинах, проданных с января 1998 по декабрь 2000 года.
Здоровье
В Китае от коронавируса погибли уже 1770 человек
Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 1770 человек. На данный момент от заболевания вылечились 10 тысяч 844 пациента.