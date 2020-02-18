Общество
РИА НовостиВ Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
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Происшествия
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.
Армия и оружие
Боевики в Сирии пошли в атаку на трофейном Т-90
Боевики в Сирии захватили у правительственной армии российский танк Т-90 и начали наступление в провинции Алеппо.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Финансы
Назван максимально возможный курс доллара
Фон неопределенности сможет законсервировать этот тренд и удержать курс евро в значениях 68-69 рублей.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф».
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Происшествия
В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности
Обвиняемого в убийстве 22-летней давности экстрадировали в Красноярский край из Европы, сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Экономика
Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты
Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Наука
Женщины, как и мужчины, смогли определить легкодоступных для сексуальной эксплуатации партнеров, но использовали эту информацию иначе
Группе студенток (151 девушке) предъявили 110 фото мужчин, некоторые из которых отражали черты, связанные с повышенной уязвимостью для сексуальной эксплуатации (застенчивость, юность, сонливость, опьянение, незрелость или безрассудство), а некоторые — нет.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
Несколько лет назад в прессе появилась информация о том, что несколько лет назад суррогатная мать родила 53-летнему неженатому актеру Евгению Миронову сына.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил
Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Биатлон
Анфиса Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
РАН: фильм Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вызвал у зрителей заинтересованность тестированием на вирус иммунодефицита человека, рассказали в Российской академии наук.
Происшествия
«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице
Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.
Политика
Главу Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу «Миротворца».