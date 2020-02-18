Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
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В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

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Апелляционный суд Гааги должен огласить сегодня постановление по спору России с бывшими акционерами компании «ЮКОС»

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СПРАВКА - Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде

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В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

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У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

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В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности

Обвиняемого в убийстве 22-летней давности экстрадировали в Красноярский край из Европы, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 10:06
Шоу-бизнес

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Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
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СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
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Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
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Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в рамках матча АПЛ

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В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

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«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил

Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
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Анфиса Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство

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Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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РАН: фильм Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ

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Главу Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»

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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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Гаага
Город в Нидерландах
Город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд и другие. Гаага является третьим по величине городом Нидерландов после Амстердама и Роттердама. Её население составляет 515 880 жителей, а площадь - 98,20 км². Гаага является частью агломерации Рандстад.
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