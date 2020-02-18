Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Армия и оружие Турция увеличила группировку военных в сирийском Идлибе Как сообщает «Повестка дня Турции», ряд турецких изданий сообщили о возможном самороспуске крупнейшей группировки террористов в регионе Большого Идлиба — «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Общество Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.

Общество Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях, говорится в переданном в РИА Новости тексте решения.

Футбол Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи» Форвард вышел на замену во втором тайме контрольного матча с московским «Динамо» на сборе в Турции и уже через шесть минут поразил ворота соперника.