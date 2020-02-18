Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
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В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

РИА Новости17:37

Апелляционный суд Гааги должен огласить сегодня постановление по спору России с бывшими акционерами компании «ЮКОС»

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Город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд и другие. Гаага является третьим по величине городом Нидерландов после Амстердама и Роттердама. Её население составляет 515 880 жителей, а площадь - 98,20 км². Гаага является частью агломерации Рандстад.
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