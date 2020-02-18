Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

с чего всё началось

Российская сторона призвала голландский апелляционный суд поддержать вынесенный ранее судом первой инстанции вердикт об отмене арбитражных решений. В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

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