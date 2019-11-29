Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться. По данным полиции, это цветной мужчина, выходец из Северной Африки — примерно 40-50 лет.
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Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

Интерфакс14:54

Мужчина с ножом ранил несколько человек в Гааге

Lenta.ru14:51

В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

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Посольство отреагировало на нападение с ножом в Гааге

РБК15:16

Посольство РФ выясняет данные о пострадавших в ходе нападения в Гааге

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"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Российские разработчики создали основу для флешек будущего

Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
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Пошлые шутки Сергея Шнурова и Константина Меладзе, "парализующее оружие" Валерия Сюткина и героический поступок участницы из команды Полины Гагариной: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах восьмого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
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Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь

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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости 05:18
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Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Восемь сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели в США

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57-летняя сваха решила порассуждать о возрасте. Сябитова задалась вопросом — являются ли «крутые бабки» феноменом современности.
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru вчера в 01:07
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Дженнифер Лопес показала, как в 50 выглядеть на 20

Стоило Дженнифер Лопес перешагнуть порог 50-летия, как в ее жизни наступила белая полоса.
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Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Спорт

Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

В матче 1/4 финала соревнования россияне со счетом 4:3 победили действующих чемпионов мира, бразильцев.
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Тягач врезался в самолёт с губернатором в аэропорту Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев находился на борту самолёта авиакомпании S7, в который вечером 28 ноября на территории аэропорта «Воронеж» врезался тягач.
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Авто

Объявлена дата продаж Toyota Wildlander

Неделю назад компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Wildlander на международном автосалоне в Гуанчжоу, а накануне производитель объявил время старта продаж модели.
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Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
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Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан

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Елена Летучая поразила поклонников глубоким декольте

Телеведущая Елена Летучая вновь поразила поклонников.
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Ученые рассказали, зачем людям снятся кошмары

Во время исследования специалисты измеряли активность участков мозга человека во время сна.
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«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

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