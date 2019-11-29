В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться. По данным полиции, это цветной мужчина, выходец из Северной Африки — примерно 40-50 лет.

В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

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