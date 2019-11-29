Происшествия
Вести.RuВ Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться. По данным полиции, это цветной мужчина, выходец из Северной Африки — примерно 40-50 лет.
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Политика
На Украине увидели растление страны газом
Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.
Происшествия
Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд
"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Наука
Российские разработчики создали основу для флешек будущего
Российские разработчики на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Музыка
«Все, как мы любим»: Шнуров оценил эротический номер на «Голосе»
Пошлые шутки Сергея Шнурова и Константина Меладзе, "парализующее оружие" Валерия Сюткина и героический поступок участницы из команды Полины Гагариной: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах восьмого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой
С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Политика
Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Здоровье
Восемь сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели в США
Шоу-бизнес
Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком
57-летняя сваха решила порассуждать о возрасте. Сябитова задалась вопросом — являются ли «крутые бабки» феноменом современности.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала, как в 50 выглядеть на 20
Стоило Дженнифер Лопес перешагнуть порог 50-летия, как в ее жизни наступила белая полоса.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Спорт
Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
В матче 1/4 финала соревнования россияне со счетом 4:3 победили действующих чемпионов мира, бразильцев.
Происшествия
Тягач врезался в самолёт с губернатором в аэропорту Воронежа
Губернатор Воронежской области Александр Гусев находился на борту самолёта авиакомпании S7, в который вечером 28 ноября на территории аэропорта «Воронеж» врезался тягач.
Авто
Объявлена дата продаж Toyota Wildlander
Неделю назад компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Wildlander на международном автосалоне в Гуанчжоу, а накануне производитель объявил время старта продаж модели.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Шоу-бизнес
Елена Летучая поразила поклонников глубоким декольте
Телеведущая Елена Летучая вновь поразила поклонников.
Наука
Ученые рассказали, зачем людям снятся кошмары
Во время исследования специалисты измеряли активность участков мозга человека во время сна.
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