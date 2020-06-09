Политика

RT на русскомRT на русскомВ Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер. «Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных», — цитирует прокурора РИА Новости.
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с чего всё началось

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
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