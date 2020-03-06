Политика
РБКВ Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта. Об этом заявил министр общественной безопасности Хемраж Рамжаттан, передает Guyana Chronicle.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Наука
При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания
Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили две ракетные атаки Израиля
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
По подсчетам SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели.
Кино
Аргентина: Обзор кассовых сборов за уик-энд 27 февраля - 1 марта, 2020
Лишь 325 тысяч билетов продали кинотеатры Аргентины с четверга по воскресенье.
Хоккей
Шашков: «Когда забил в овертайме — как будто в облака улетел!»
Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу над «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3 ОТ.
Культура
На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне
Космос
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не будет услышан
Футбол
Игра между «Страсбургом» и «ПСЖ» перенесена из-за коронавируса
Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Страсбургом" и столичным "Пари Сен-Жермен" перенесена из-за вспышки коронавируса.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Общество
Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Футбол
Названы топ-10 лучших игроков «Реала» за всю историю клуба
«Реал» в этом году отмечает свое 118-летие. Испанское издание AS составило список наиболее великих игроков клуба за всю историю.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Финансы
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Энергетика
Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
Пожар произошел жилом доме по улице Дзержинского в Якутске
Пожарные эвакуировали 12 человек из жилого дома по улице Дзержинского в столице республики, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартак» тренируется по принципу советской подготовки
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал подготовку команды Тедеско к финальным этапам Премьер-Лиги.
Шоу-бизнес
Сергей Жорин: «Катя Гордон совсем завралась»
Вчера юристка снова сделала это — подала заявление на дважды бывшего мужа после того как «СтарХит» опубликовал видео, на котором она пребывает в неадекватном состоянии.
Технологии
Stratolaunch вернется к полетам в сентябре
Компания Stratolaunch с сентября 2020 года планирует возобновить испытательные полеты Stratolaunch Model 351 — самолета с самым длинным крылом в мире, сообщает SpaceNews со ссылкой на выступление вице-президента компании.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.