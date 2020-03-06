Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта. Об этом заявил министр общественной безопасности Хемраж Рамжаттан, передает Guyana Chronicle.

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