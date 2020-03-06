Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle. Всеобщие выборы прошли в Гайане 2 марта.

В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы

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