Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы

Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle. Всеобщие выборы прошли в Гайане 2 марта.
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В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы

РИА Новости12:08

В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

РБК13:44

Министр Гайаны заявил о депортации троих россиян за вмешательство в выборы

Газета.Ru12:36

Гайана выслала троих россиян за «вмешательство» в выборы

Взгляд.ру12:28

СМИ: Гайана выслала трех выходцев из России из-за «вмешательства в выборы»

ТАСС15:45

Гайана обвинила выходцев из России во вмешательстве в выборы и выслала их

Коммерсантъ17:59

Гайана депортировала троих выходцев из России из-за «вмешательства» в выборы

Lenta.ru19:56
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