Политика
ИзвестияГайана выслала трех россиян за «вмешательство» в выборы
Гайана выслала трех людей за предположительное вмешательство в выборы, прошедшие в стране 2 марта. Как сообщил министр общественной безопасности южноамериканский страны Хемраж Рамжаттан, депортированные были «российского происхождения», пишет газета Guyana Chronicle.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Футбол
«Милан» может заплатить € 60 млн за защитника «Лейпцига» Упамекано
Итальянский «Милан» намерен подписать контракт с французским защитником «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Клуб может заплатить за него € 60 млн.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Музыка
Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Политика
Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж
Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему поправку в Конституцию РФ, запрещающую чиновникам иметь зарубежную недвижимость, решили исключить.
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока
Девушка родила исполнителю долгожданного сына. А теперь супруга рэпера сообщила, что их семья скоро приедет на родину.
Политика
Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Гаджеты
Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Политика
Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма
Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Хоккей
Ничушкин в матче с «Ванкувером» забросил 13-ю шайбу в сезоне
Армия и оружие
К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов
К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Здоровье
Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Космос
NASA опубликовало панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении
Фото с сайта nasa.gov Разрешение одной из присланных панорам составляет 1,8 миллиарда пикселей, а второй - 650 миллионов пикселей.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Гаджеты
Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch
Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.
Происшествия