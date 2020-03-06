Политика

ИзвестияИзвестияГайана выслала трех россиян за «вмешательство» в выборы

Гайана выслала трех людей за предположительное вмешательство в выборы, прошедшие в стране 2 марта. Как сообщил министр общественной безопасности южноамериканский страны Хемраж Рамжаттан, депортированные были «российского происхождения», пишет газета Guyana Chronicle.
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В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы

РИА Новостивчера в 12:08

В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

РБКвчера в 13:44

Министр Гайаны заявил о депортации троих россиян за вмешательство в выборы

Газета.Ruвчера в 12:36

Гайана выслала троих россиян за «вмешательство» в выборы

Взгляд.рувчера в 12:28

СМИ: Гайана выслала трех выходцев из России из-за «вмешательства в выборы»

ТАССвчера в 15:45

Гайана обвинила выходцев из России во вмешательстве в выборы и выслала их

Коммерсантъвчера в 17:59

Гайана депортировала троих выходцев из России из-за «вмешательства» в выборы

Lenta.ruвчера в 19:56
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Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

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Ничушкин в матче с «Ванкувером» забросил 13-ю шайбу в сезоне

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К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
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Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

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В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", поставки воды в Крым приведут к "ослаблению давления" на Россию.
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Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.
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Гайана
Государство в Южной Америке
Государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге - с Бразилией, на востоке - с Суринамом. Гайана - единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.
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