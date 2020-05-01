Цены на нефть летом 2020 года могут превысить $30 за баррель, но резкого роста стоимость ожидать не стоит. Об этом 1 мая в эфире Первого канала заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, рынок поверил в намерения участников сделки ОПЕК+ сократить уровень добычи углеводорода.

В «Газпром нефти» спрогнозировали летние цены на нефть

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