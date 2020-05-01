Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Газпром нефти» спрогнозировали летние цены на нефть

Цены на нефть летом 2020 года могут превысить $30 за баррель, но резкого роста стоимость ожидать не стоит. Об этом 1 мая в эфире Первого канала заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, рынок поверил в намерения участников сделки ОПЕК+ сократить уровень добычи углеводорода.
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Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету

РБК09:29

Глава «Газпром нефти» считает, что цена на нефть может летом превысить $30

ТАСС08:41

Глава «Газпром нефти» надеется, что цена барреля нефти летом превысит $30

РИА Новости09:17

В «Газпром нефти» спрогнозировали летние цены на нефть

Известия09:06

«Газпром нефть»: летом нефть поднимется в цене выше $30

REGNUM08:43

Дюков: цена на нефть может вырасти до $30 с восстановлением спроса летом

Газета.Ru09:18

Глава «Газпром нефти» прогнозирует рост цен на нефть до $30 летом 2020 года

News.ru09:35
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Комментарии

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