Энергетика
ИзвестияВ «Газпром нефти» спрогнозировали летние цены на нефть
Цены на нефть летом 2020 года могут превысить $30 за баррель, но резкого роста стоимость ожидать не стоит. Об этом 1 мая в эфире Первого канала заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, рынок поверил в намерения участников сделки ОПЕК+ сократить уровень добычи углеводорода.
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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
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