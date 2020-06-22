Общество
REGNUMВ «Газпроме» назвали дату запуска «Северного потока-2»
Москва, 22 июня 2020, 13:47 — REGNUM «Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в конце 2020-го — начале 2021 года. Об этом в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Игры
FIFA 21 для ПК будет такой же, как для PS4 и Xbox One
Разработчики выделили версию FIFA 21 для Nintendo Switch, которая выйдет с подзаголовком Legacy Edition.
Нева Спорт 04:53
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене
Начальник районного отдела УМВД по Курской области задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Российская газета 06:50
Здоровье
В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Саратовская область вошла в число регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
Регион 64 06:52
Транспорт
В РЖД отметили значительный рост продаж билетов на поезда
В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тыс. билетов в сутки.
RT на русском 06:45
Политика
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Общественное телевидение России 06:43
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
Piter.tv 04:47
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
Политика
Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении.
Интерфакс 06:34
Политика
Глава Нафтогаза заявил об угрозе срыва транзита газа из России
Глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что Газпром может потребовать разорвать или пересмотреть договор на транзит газа из России в случае, если конституционный суд Украины признает незаконным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из Нафтогаза.
Взгляд.ру 06:25
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Происшествия
Ширвиндт назвал людей, виновных в трагедии Ефремова
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт обвинил коллег и друзей актера Михаила Ефремова в случившейся аварии.
Народные новости 06:28
Футбол
Гончаренко не приехал на командное собрание ЦСКА
Vprognoze.ru 03:42
Общество
Татарстану согласовали переход на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса
Власти Татарстана получили согласование на переход ко второму этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Гаджеты
Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото со включенным экраном
Компания Samsung активно готовит умные часы Galaxy Watch 3: они должны выйти одновременно с Galaxy Note20 в начале августа.
iXBT.com 03:48