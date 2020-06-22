Общество
REGNUMВ «Газпроме» назвали дату запуска «Северного потока-2»
Москва, 22 июня 2020, 13:47 — REGNUM «Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в конце 2020-го — начале 2021 года. Об этом в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Политика
«Росатом» сообщил о создании уникального «реактора будущего»
Ростехнадзор в ближайшее время, как ожидается, выдаст госкорпорации "Росатом" лицензию на строительство в России уникального "реактора будущего".
Газета.Ru 07:03
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
Lenta.ru вчера в 22:31
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Здоровье
В каких больницах Волгоградской области продолжается карантин
Новых COVID-очагов пока что не зарегистрировано, однако многие отделения продолжают соблюдать карантин.
Волгоградская правда 06:20
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
РИА Новости 07:05
Происшествия
Ширвиндт назвал виновников в смертельном ДТП с Ефремовым
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что ДТП можно было избежать, если бы с алкогольной зависимостью Михаила Ефремова вовремя справились его коллеги.
iReactor 06:47
Общество
В Уфе жильцы дома на улице Руставели встали перед мэрией на колени
Сегодня, 22 июня, жители дома на Шота Руставели, 5, вышли на пикет перед мэрией Уфы.
Горобзор.ру 03:48
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Парад Победы в Новороссийске посетят только ветераны
Кубанский оперштаб сообщил, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в этом году традиционная форма проведения парада Победы в Новороссийске изменена.
Живая Кубань 05:51
Технологии
Определен способ защиты смартфона от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Общество
Turkish Airlines хотят возобновить авиасообщение с Россией с 16 июля
В понедельник, 22 июня, стало известно, что Turkish Airlines хотят возобновить авиасообщение с Россией с 16 июля.
Форпост Северо-Запад 02:31
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
ProstoProSport вчера в 16:14
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Культура
«Четвертый канал» претендует на вхождение в третий мультиплекс
С сегодняшнего дня, 22 июня екатеринбургский «Четвертый канал» начал выходить в эфир из студии, оборудованной в уличном павильоне, сообщает Е1.RU.
Екатеринбург в интернете 06:34
Экономика
Goldman повысил прогноз цен на золото, ожидая ослабления доллара
Goldman Sachs в пятницу обновил свои трех -, шести - и 12-месячные прогнозы цен на золото Несмотря на постоянную борьбу за выбор направления с момента резкого роста в разгар коронавирусного кризиса, аналитики Goldman Sachs ждут дальнейшего роста золота на фоне прогноза ослабления доллара.
Profinance.ru 05:01
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
Уткин назвал ФК «Сочи» отстоем и дном
Спортивный журналист, блогер Василий Уткин резко высказался в адрес футбольного клуба «Сочи», который встречался в мачте 23 тура российского чемпионата с ФК «Ростов», и выиграл со счётом 10:1.
DixiNews 05:00
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Экономика
Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ
В ходе проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год Счетная палата выявила массовые нарушения.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края
В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
Авто
В Volvo назвали причину ограничения скорости на автомобилях
Автоновости дня вчера в 07:50
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Музыка
Зрители «забрали» у Димы Билана победу на «Евровидении»
Российский певец Дима Билан "лишился" победы в музыкальном конкурсе "Евровидение-2008" в результате повторного голосования зрителей, которое решили провести организаторы песенного фестиваля.
Газета.Ru 06:44
Космос
Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» сделала снимки места посадок пилотируемых кораблей по программе «Аполлон» из США.
Live24 вчера в 06:17