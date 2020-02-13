Экономика

РБКРБКВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.
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Предприятия СКФО остаются крупнейшими должниками «Газпрома»

Московский Комсомолец00:31

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах

Коммерсантъвчера в 21:58

«Газпром» опубликовал список предприятий - должников за газ

ТАССвчера в 12:08

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

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Восемь компаний из Татарстана попали в список крупнейших должников за газ

Реальное времявчера в 13:11

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Lenta.ruвчера в 15:49

«Газпром» объявил крупнейших должников за газ в регионах России

ПРАЙМвчера в 11:01
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Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
РИА Новости вчера в 11:01
Политика

Небензя объяснил позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ливии

Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
ФАН вчера в 17:05
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
RT на русском 03:27
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Здоровье

В Петровском районе возмущены планами оптимизации районной больницы

Народные избранники Петровского района намерены обратиться по решению этой проблемы к коллегам из Саратовской областной думы.
Четвертая Власть вчера в 00:47
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

Басманный суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:31
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

Shraibikus News 02:05
Шоу-бизнес

Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями

Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
ИА InterMedia вчера в 12:40
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Авто

Российский завод Nissan приостановит выпуск автомобилей

АК&М 11 февраля в 05:29
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Наука

Два вида тренировок помогают улучшить нейропластичность мозга

ToDay News Ufa 11 февраля в 08:38
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru 02:04
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
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Гаджеты

Так выглядит Земля через камеру Xiaomi Mi 10 Pro. Фотографии нашей планеты из космоса

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Политика

Мишустин рассказал о новом управлении в аппарате правительства

В структуре аппарата правительства появилось новое управление по развитию приоритетных территорий, его будет курировать вице-премьер Юрий Трутнев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания правительства.
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Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.
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Армия и оружие

«Уралвагонзавод» объявил о поставках новых танков Т-90М в 2020 году

Серийные поставки нового танка Т-90М «Прорыв-3» начнутся уже в 2020 году.
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Дана Борисова рассказала о своем тайном поклоннике

В своем Instagram телеведущая призналась, что уже некоторое время получает подарки от тайного поклонника.
Privet-Rostov.ru 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
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