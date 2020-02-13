Экономика
РБКВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.
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Восемь компаний из Татарстана попали в список крупнейших должников за газ
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За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
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Российский завод Nissan приостановит выпуск автомобилей
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
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Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
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Два вида тренировок помогают улучшить нейропластичность мозга
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Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
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На российском рынке пива сменился лидер
За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
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В структуре аппарата правительства появилось новое управление по развитию приоритетных территорий, его будет курировать вице-премьер Юрий Трутнев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания правительства.
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В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»
Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» объявил о поставках новых танков Т-90М в 2020 году
Серийные поставки нового танка Т-90М «Прорыв-3» начнутся уже в 2020 году.
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Дана Борисова рассказала о своем тайном поклоннике
В своем Instagram телеведущая призналась, что уже некоторое время получает подарки от тайного поклонника.