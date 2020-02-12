Экономика
РБКВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.
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Восемь компаний из Татарстана попали в список крупнейших должников за газ
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
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Появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»
В Сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
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Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
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Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
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Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
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В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Футбол
Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии
На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала
Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
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Артист Прохор Шаляпин подтвердил, что он встречается с миллионершей по имени Татьяна.
Происшествия
Следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова
В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что в отношении Кузнецова проводились оперативные мероприятия, однако об их результатах в ведомстве уточнить отказались.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
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