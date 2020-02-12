Экономика

РБКРБКВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.
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Предприятия СКФО остаются крупнейшими должниками «Газпрома»

Московский Комсомолец00:31

«Газпром» опубликовал список предприятий - должников за газ

ТАССвчера в 12:08

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Lenta.ruвчера в 15:49

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

РБКвчера в 13:13

Восемь компаний из Татарстана попали в список крупнейших должников за газ

Реальное времявчера в 13:11

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах

Коммерсантъвчера в 21:58

«Газпром» объявил крупнейших должников за газ в регионах России

ПРАЙМвчера в 11:01
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Происшествия

СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области

РИА Новости 02:14
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Спорт

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
РИА Новости вчера в 08:05
Кино

Появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»

В Сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна.
Культуромания вчера в 03:48
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
РИА Новости вчера в 16:56
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Транспорт

Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге

Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Санкт-Петербургские ведомости 01:50
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Происшествия

В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
РБК 03:27
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия вчера в 14:43
Биатлон

Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

Pravda.Ru 02:04
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости 11 февраля в 11:36
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
REGNUM 02:35
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии

На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 12:01
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
Pravda.Ru 11 февраля в 00:59
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с канадской миллионершей

Артист Прохор Шаляпин подтвердил, что он встречается с миллионершей по имени Татьяна.
Gazeta.SPb вчера в 18:12
Происшествия

Следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова

В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что в отношении Кузнецова проводились оперативные мероприятия, однако об их результатах в ведомстве уточнить отказались.
Чита.Ру 02:19
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News 11 февраля в 16:04
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
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