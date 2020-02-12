Экономика

РБКРБКВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.
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Предприятия СКФО остаются крупнейшими должниками «Газпрома»

Московский Комсомолец00:31

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах

Коммерсантъвчера в 21:58

«Газпром» опубликовал список предприятий - должников за газ

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В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

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Реальное времявчера в 13:11

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Lenta.ruвчера в 15:49

«Газпром» объявил крупнейших должников за газ в регионах России

ПРАЙМвчера в 11:01
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Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
REGNUM вчера в 08:51
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

РБК вчера в 15:42
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
РБК 01:56
Футбол

«Ливерпуль» проинформировал «Боруссию» о желании купить Санчо

Как сообщает Dominic King, английский клуб проинформировал дортмундцев о желании приобрести 19-летнего англичанина.
Спорт-Экспресс вчера в 19:18
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия вчера в 20:51
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Гаджеты

В Сети появились характеристики смартфона Realme X50 Pro 5G

Из названия смартфона становится понятно, что он будет поддерживать 5G.
RuNews24.ru вчера в 02:59
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Биатлон

Биатлонист из Башкирии пропустит первую гонку на чемпионате мира

Гонка начнётся в 18:45 по уфимскому времени. Представляющий Башкирию Эдуард Латыпов в состав на эстафету не попал.
Телеканал UTV 01:54
Политика

Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.
Коммерсантъ вчера в 21:23
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 03:55
Кино

Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут на больших экранах России

Фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, успевший стать культовым, впервые покажут на больших экранах страны.
Вести.Ru вчера в 14:44
Космос

Эксперты: Конец света в 2020 году состоится из-за парада планет

По словам уфологов, конец света состоится в сентябре 2020 года из-за грядущего парада планет, описанного еще в древние время.
OAnews вчера в 21:11
Теннис

Хачанов — человеку, оскорбившему его семью: подойти ко мне и скажи в лицо

Третья ракетка России опубликовал скриншот, на котором видно, что один из пользователей написал много оскорбительных сообщений в адрес Карена и его семьи.
Чемпионат 01:24
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Piter.tv 00:12
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 10 февраля в 03:24
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Культура

В петербургском Манеже покажут кинетическое искусство

Газета Metro 01:59
Кино

Режиссер фильма «Калашников» продал дом ради выпуска кинокартины

Режиссер фильма «Калашников» Константин Буслов был вынужден продать дом, чтобы расплатиться с членами съемочной группы.
ФАН вчера в 13:49
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Авто

Технические характеристики машины Ferrari SF1000

По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Autosport.com.ru 11 февраля в 14:32
Кино

Появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»

В Сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна.
Культуромания вчера в 03:48
Хоккей

«Автомобилист» уступил «Барысу»

Областная газета 11 февраля в 23:57
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
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