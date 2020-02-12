Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

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