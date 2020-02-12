Экономика
РБКВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.
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Восемь компаний из Татарстана попали в список крупнейших должников за газ
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Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом
Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Происшествия
Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале
В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
Футбол
«Ливерпуль» проинформировал «Боруссию» о желании купить Санчо
Как сообщает Dominic King, английский клуб проинформировал дортмундцев о желании приобрести 19-летнего англичанина.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Гаджеты
В Сети появились характеристики смартфона Realme X50 Pro 5G
Из названия смартфона становится понятно, что он будет поддерживать 5G.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Биатлон
Биатлонист из Башкирии пропустит первую гонку на чемпионате мира
Гонка начнётся в 18:45 по уфимскому времени. Представляющий Башкирию Эдуард Латыпов в состав на эстафету не попал.
Политика
Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Кино
Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут на больших экранах России
Фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, успевший стать культовым, впервые покажут на больших экранах страны.
Космос
Эксперты: Конец света в 2020 году состоится из-за парада планет
По словам уфологов, конец света состоится в сентябре 2020 года из-за грядущего парада планет, описанного еще в древние время.
Теннис
Хачанов — человеку, оскорбившему его семью: подойти ко мне и скажи в лицо
Третья ракетка России опубликовал скриншот, на котором видно, что один из пользователей написал много оскорбительных сообщений в адрес Карена и его семьи.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Культура
В петербургском Манеже покажут кинетическое искусство
Кино
Режиссер фильма «Калашников» продал дом ради выпуска кинокартины
Режиссер фильма «Калашников» Константин Буслов был вынужден продать дом, чтобы расплатиться с членами съемочной группы.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Кино
Появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»
В Сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна.
Хоккей
«Автомобилист» уступил «Барысу»
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.