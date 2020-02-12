Экономика
РБКВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января. В него вошли организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Космос
Япония произвела успешный запуск спутника-шпиона
Япония вывела на орбиту спутник-шпион «Когаку-7», предназначенный для съемки местности и сбора информации.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Культура
Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки
Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Игры
На официальном сайте появилась PlayStation 5
В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
Космос
Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Ученые получили сигнал из космоса, который повторяется каждые 16 дней.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Хабаровске
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Политика
Нарышкин: Польша стала пособницей нацистской Германии еще в 1934 году
Польша еще в 1934 году, заключив договор о ненападении с Германией, стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных устремлениях, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы "Секретные материалы", вышедшей в среду на канале "Звезда".
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Политика
В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма
Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Наука
Управление светом стало возможным при помощи света без пересечения лучей
Ученым из Канады и Америки удалось научиться управлять лучом света с помощью другого луча без необходимости их пересечения.
Армия и оружие
Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии
Дмитрий Песков опроверг слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию и Сирию в убийстве мирных жителей в Идлибе.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Здоровье
Названы основные симптомы инсульта у женщин
Нольте напомнил, что основными симптомами инсульта становятся мышечная слабость, нарушение речи, односторонне онемение кожи.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Происшествия
Полиция задержала подравшихся с охраной ТРЦ «Галерея» молодых людей
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны
Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы
Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.