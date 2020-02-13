Лидером по числу должников стала Московская область — 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей. При этом самый крупный долг обнаружен в Чечне у МУП «Теплоснабжение» — 2,58 млрд рублей.

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