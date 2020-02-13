Экономика
Мой БрянскВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Лидером по числу должников стала Московская область — 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей. При этом самый крупный долг обнаружен в Чечне у МУП «Теплоснабжение» — 2,58 млрд рублей.
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Восемь компаний из Татарстана попали в список крупнейших должников за газ
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Экономика
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Политика
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Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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Глава Минпромторга Мантуров засудил затопившую его квартиру соседку
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Происшествия
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Экономика
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Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
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Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
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Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
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Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
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