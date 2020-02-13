Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Лидером по числу должников стала Московская область — 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей. При этом самый крупный долг обнаружен в Чечне у МУП «Теплоснабжение» — 2,58 млрд рублей.
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Предприятия СКФО остаются крупнейшими должниками «Газпрома»

Московский Комсомолец00:31

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах

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«Газпром» объявил крупнейших должников за газ в регионах России

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В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

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«Газпром» опубликовал список предприятий - должников за газ

ТАССвчера в 12:08

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Lenta.ruвчера в 15:49
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В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
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Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" на себя вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.
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Сообщалось, что китайский аналог УАЗа встанет на конвейер тульского завода в конце первого квартала нынешнего года, причем сборка будет вестись крупноузловым методом.
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Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
Дни24 05:23
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
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Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате

Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
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В Челябинске вузы закрывают на карантин

Из-за гриппа и ОРВИ занятия отменили уже в четырех высших учебных заведениях Челябинска. Первым об отмене занятий объявил ЧелГУ.
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
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Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
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Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
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Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

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Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM 09:57
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Происшествия

Глава Минпромторга Мантуров засудил затопившую его квартиру соседку

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выиграл судебный процесс против затопившей его квартиру соседки сверху.
Известия 10:23
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Козловский заявил, что «Чернобыль: Бездна» не является плагиатом

Актер и режиссер Данила Козловский отреагировал на высказывания критиков в контексте фильма «Чернобыль: Бездна».
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Происшествия

В Москве найдена мать оставленного у метро младенца

Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
RT на русском 12:15
Экономика

ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Rambler News Service 06:21
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
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СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
РИА Новости 06:34
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:29
Политика

Рамзан Кадыров сменил трёх министров в правительстве

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Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Политика

Кадыров оценил слова Путина о семье и браке

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Rambler News Service 10:03
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Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника

Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
Газета.Ru 12:38
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
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