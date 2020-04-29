Энергетика
Взгляд.руВ Газпроме назвали выгоду от снижения цены на газ в Европе
Снижение цен на газ в Европе помогает вытеснению американского сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, заявил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников. Две аномально теплые зимы подряд снизили цену на газ, добавил Иванников, передает ТАСС.
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Снижение цен на природный газ в Европе из-за аномально теплых зим способствует вытеснению американского СПГ на другие рынки, сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.ТАСС10:38
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