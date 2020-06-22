Общество

ПрофильПрофильВ «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Северный поток-2»

ПАО «Газпром» планирует запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в конце 2020-го или в начале следующего года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

В «Газпроме» назвали ожидаемую дату запуска «Северного потока — 2»

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
РИА Новости06:39

Подробнее о событии

В «Газпроме» оценили срок запуска «Северного потока — 2»

Телеканал 360°07:57

«Газпром» ожидает запуска «Северного потока — 2» в прежние сроки

РЕН ТВ07:14

«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»

Известия06:41

В Газпроме назвали дату запуска «Северного потока — 2»

REGNUM06:47

«Газпром» уточнил ожидаемый срок запуска «Северного потока — 2»

Rambler News Service06:45

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

Национальная служба новостей06:54

«Газпром» все еще ждет запуска «Северного потока 2» в конце 2020 - начале 2021 года

ПРАЙМ06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
826
Футбол

«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»

Футбольный клуб "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи".
РИА Новости 11:24
Кино

Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
10
Происшествия

На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
РБК 11:14
14
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,2K
Политика

Россия может войти в группу расследования по делу о крушении МН17

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате отметила, что нет никаких препятствий в том, чтобы Российская Федерация вошла в состав Совместной следственной группы (ССГ), которая расследует дело о крушении малайзийского боинга, упавшего под Донецком.
Народные новости 08:12
7
Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
208
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

REGNUM 10:54
9
Происшествия

В Оренбурге водитель гидроцикла влетел в толпу отдыхающих

Информация о происшествии появилась в социальных сетях, по некоторым данным человек, который управлял водным мотоциклом, находился в нетрезвом состоянии.
Orengrad.ru вчера в 12:01
9
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Известия 08:37
20
Гаджеты

Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России

В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
6
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
18
Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС 10:49
Футбол

ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко

Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
Киберспорт

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
Экономика

Индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно

Нью-Йорк, США, 22 июня 2020, 18:02 — REGNUM Индексы фондового рынка США проводят первые торги на неделе разнонаправленно.
REGNUM 11:02
Происшествия

Адвокат объяснил, из-за чего Ефремов сел пьяным за руль

Аргументы и Факты вчера в 23:53
1,4K
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
263
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Происшествия

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
77
Хоккей

IIHF: ЧМ-2021 по хоккею пройдёт в Минске и Риге в мае

В понедельник, 22-го июня, стало окончательно известно, что первенство мира по хоккею в 2021 году пройдёт в Минске и Риге.
Sport.ru 09:59
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
970
Происшествия

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
404
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
RT на русском 11:17
24
Наука

Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней

Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
5
Общество

На Среднем Урале допустили смягчение «режима повышенной готовности»

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» продлили в Свердловской области по 29 июня 2020 года.
REGNUM 10:02
53
Здоровье

День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции

9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Афиша Daily 08:38
23
Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv 07:47
8
Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное