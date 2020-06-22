МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

с чего всё началось

ПАО «Газпром» планирует запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в конце 2020-го или в начале следующего года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

Политика Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.

Общество Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ. 9

Гаджеты Первые детали об Apple AirPods 3 Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился эксклюзивной информацией, которая касается следующих беспроводных наушников компании Apple.

Общество В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин. 60

Происшествия Полиция установила причастных к афере для голосования по поправкам Полиция Москвы установила круг людей, причастных к афере с sim-картами для голосования по поправкам к Конституции, сообщает в понедельник столичный главк МВД.

Футбол Палкин: в оставшихся играх за «Шахтер» сыграет молодежь Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в оставшихся матчах чемпионата Украины по футболу будут играть молодые игроки клуба.

Происшествия Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв. 393

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. 205

Экономика Ювелирные сети сокращают число магазинов Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице. 1

Общество Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России. 344

Культура Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 16

Общество Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.

Экономика В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. 12