Общество

ПрофильПрофильВ «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Северный поток-2»

ПАО «Газпром» планирует запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в конце 2020-го или в начале следующего года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

В «Газпроме» назвали ожидаемую дату запуска «Северного потока — 2»

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
РИА Новости06:39

Подробнее о событии

В «Газпроме» оценили срок запуска «Северного потока — 2»

Телеканал 360°07:57

«Газпром» все еще ждет запуска «Северного потока 2» в конце 2020 - начале 2021 года

ПРАЙМ06:24

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

Национальная служба новостей06:54

В Газпроме назвали дату запуска «Северного потока — 2»

REGNUM06:47

«Газпром» уточнил ожидаемый срок запуска «Северного потока — 2»

Rambler News Service06:45

«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»

Известия06:41

«Газпром» ожидает запуска «Северного потока — 2» в прежние сроки

РЕН ТВ07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств

Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
Право.ру 12:22
Кино

Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
13
Космос

Учёные насчитали в Млечном пути 6 млрд «близнецов» Земли

Эксперты установили, что в нашем Млечном пути существует 6 млрд планет, потенциально пригодных для жизни.
HotGeo 20 июня в 03:29
120
Технологии

WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur

Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
1
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
1
Шоу-бизнес

Илон Маск показал сына на видео

Lenta.ru 17:42
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
85
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
748
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
167
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
495
Общество

В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом

Накануне сообщалось о смерти 20 пациентов с новой инфекцией в столице.
Говорит Москва 15:42
913
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
25
Политика

В США позитивно оценили первый тур переговоров с Россией в Вене

В Соединенных Штатах позитивно оценили первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене.
Газета.Ru 18:11
29
Кино

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

Российская газета 10:12
35
Наука

Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
Интерфакс 03:21
11
Происшествия

Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

Вести.Ru 07:24
1,5K
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила показ мод в прачечной

"Показ мод в постирочной", - прокомментировал это видео Максим Галкин. 18 июня Лиза и Гарри трогательно поздравили Галкина с днем рождения.
ТВ Центр 07:11
6
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
957
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ

Чемпионат 16:53
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
19
Политика

Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

РБК 13:53
968
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
2,7K
Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

Российская газета 06:52
3
Происшествия

На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
125
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс 06:34
486
Общество

Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина

Online47.ru 17:15
Гаджеты

Стартовало производство флагманского процессора Snapdragon 875

На минувшей неделе стартовало производство чипа Snapdragon 875.
Дни24 07:42
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
81
Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
104
Киберспорт

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное